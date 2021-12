SSG닷컴, ‘그린 캠페인’ 실시…“페트병 라벨 제거기 증정”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 20일부터 22일까지 ‘그린 캠페인’을 실시하고, 새벽배송용 비닐을 재활용해 만든 ‘페트병 라벨 제거기’를 증정한다고 19일 밝혔다.

매일 오전 9시부터 SSG닷컴 새벽배송에서 4만원 이상 주문한 고객에게 선착순으로 발송하며 준비 수량 소진 시 종료된다.

SSG닷컴은 지난 8월부터 글로벌 재활용 컨설팅 전문기업 ‘테라사이클’과 함께 ‘그린 프로젝트’를 시작하고 새벽배송용 비닐과 드라이아이스 부직포 등을 수거했다. 이 프로젝트를 통해 3개월 간 10톤이 넘는 포장재를 모았다. 테라사이클은 이를 원료화해 SSG닷컴의 배송차량인 ‘쓱카’ 모양의 페트병 라벨 제거기로 재활용했다. 향후에도 자원 순환 활동을 통해 다양한 유형의 굿즈를 제작, 고객에게 증정할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “다회용 보랭가방인 알비백 이용률이 전체 새벽배송 고객의 95% 이상에 달할 정도로 환경문제에 공감하는 고객이 많은 것으로 파악된다”며 “향후에도 고객이 자원 순환 활동에 참여할 수 있는 기회를 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr