코스피, 하락 출발 뒤 낙폭 줄여…외국인·기관 '순매수'

코스피, 3000선 아래서 거래

美 나스닥지수 하락 영향 반영

[아시아경제 이민지 기자] 미국 나스닥지수 하락 영향에 장 초반 코스피가 3000선 아래에서 거래 중이다.

17일 오전 9시 8분 코스피는 전 거래일 대비 0.31%(9.26포인트) 내린 2997.15를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.71%(21.21포인트) 하락한 2985.20으로 장을 시작했지만 하락 폭을 줄여나가고 있는 것으로 분석된다. 투자자수급동향을 보면 외국인과 기관이 각각 189억원, 175억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 325억원어치 주식을 팔았다.

이날 코스피는 전일 미국 증시가 나스닥 중심으로 하락한 영향을 받아 하락 출발했다. 유럽중앙은행(ECB)이 긴축 속도를 높인다고 예고한 점과 영란은행(BOE)이 3년 만에 급작스레 금리 인상을 결정한 점이 주요 기술주 하락을 끌어낸 것이다 .여기에 미국 선물옵션 동시 만기일을 앞두고 수급 변동성이 커진 점도 영향을 줬다.

다만 증권 전문가들은 국내 증시가 큰 폭으로 하락하진 않을 것으로 보고 있다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “중앙은행들의 매파적 행보로 나스닥이 빠진 것은 증시에 부담될 수 있지만, 미국의 선물옵션만기일을 앞두고 수급적인 요인이 한몫했다는 점을 고려하면 변동성은 개선될 것”이라며 “실적 개선 종목 중심으로 반발매수세가 나타날 것으로 예상한다”고 말했다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.9%, -1.2%가량 하락했다. 이어 NAVER (-0.39%), 카카오 (-1.26%), LG화학 (-0.99%), 삼성SDI (-1.17%), 기아 (-0.70%) 등도 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일대비 0.62%(6.25포인트) 하락한 1001.61을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.63%(6.35포인트) 내린 1001.51로 장을 출발했다. 투자자수급동향을 보면 개인 홀로 358억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 154억원, 176억원어치 주식을 팔았다.

코스닥시장 시가총액 상위종목은 모두 하락세다. 셀트리온헬스케어 (-1.22%), 에코프로비엠 (-2.03%), 펄어비스 (-1.45%), 엘앤에프 (-3.09%), 카카오게임즈 (-1.13%), 위메이드 (-0.06%), 셀트리온제약 (-1.51%) 등도 모두 내렸다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr