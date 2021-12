기억 잃은 기초생활수급자 중랑구 묵2동서 10년 만에 가족들과 재회

작은 다툼으로 집을 나와 가족과 단절된 생활 이어가다 사고 당해 뇌졸중으로 기억 잃고 홀로 살아가던 기초생활수급자, 가족과 10년 만에 다시 상봉...지난 3월 중랑구로 전입 후 담당 사회복지 담당자 노력 가족과 만남 추진

[아시아경제 박종일 기자] 지난 9일 오후 2시 중랑구 묵2동의 지하 월세방. 기억을 잃은 40대 남성과 어머니가 서로를 얼싸안았다. 어머니는 아들을 바라보며 연신 뜨거운 눈물을 쏟아냈고 아들은 어리둥절한 모습이었지만 입가에 미소를 띠고 있었다.

중랑구(구청장 류경기)는 가족에 대한 기억을 잃고 홀로 살아가던 40대 기초생활수급자 김 모 씨가 한 사회복지 담당 공무원의 노력으로 10년 만에 가족들과 다시 만나게 됐다고 밝혔다.

김씨는 2011년8월 작은 다툼으로 집을 나와 가족과 단절된 생활을 이어갔다. 그러다 2019년 뇌졸중으로 쓰러져 수술을 받은 후 후유증으로 가족에 대한 기억을 잃고 언어장애를 겪게 됐다. 홀로 일상생활이 어려웠던 김씨는 지난해 10월 기초생활수급자가 됐고 중랑구로 전입한 것은 지난 3월이었다.

김씨를 만난 묵2동 주민센터 사회복지 담당 이정미 주무관은 주기적인 상담을 통해 김씨의 심적 불안이 크다고 판단, 돌봄 서비스와 각종 후원금을 지원했다. 모니터링을 이어가던 중 행정정보 전산망 조회를 통해 단절됐던 가족의 정보를 확인한 이 주무관은 가족들에게 수차례 연락을 시도했다. 서로 오해를 풀 수 있도록 그 간의 상황을 설명하고 만남의 자리를 마련해 가족 상봉을 이룰 수 있었다.

서로를 10년 만에 마주하게 된 어머니와 아들은 한 눈에도 모자임을 알 수 있을 만큼 닮아있었다. 김씨와 상봉한 어머니와 세 명의 누나는 감사의 말을 전하며 담당 공무원의 손을 잡고 기쁨의 눈물을 흘렸다.

이 주무관은 “코로나19 이후 중장년 1인 가구의 고독사 위험이 더 높아져 저 말고도 많은 동료들이 지역의 어려운 분들을 위해 항상 최선을 다하고 있다”며 “김 선생님의 사례를 통해 가족의 사랑도 우리가 세심히 챙겨야 할 복지 서비스 중 하나라는 사실을 다시 확인할 수 있었다”고 말했다.

류경기 중랑구청장은 “항상 행정의 최일선에서 주민들을 위해 최선을 다하는 직원 여러분들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 지역의 복지 사각지대를 발굴해 지원할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr