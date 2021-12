"백신패스 보여달라고 했다가"… 카페 업주, 손님에 무차별 폭행당해

[아시아경제 나예은 기자] 카페 업주가 '방역패스'(백신패스)를 요구했다는 이유로 업주를 폭행하고 기물을 파손한 40대 손님이 경찰에 체포됐다.

경기 고양경찰서에 따르면 16일 오후 1시20분쯤 경기 고양시 덕양구의 한 카페에서 40대 남성 A씨가 업주 B씨를 주먹으로 때리고 철제 선반을 던져 다치게 했다. 이로 인해 B씨는 머리 등을 다쳐 인근 병원에서 치료받은 것으로 전해졌다.

해당 범행은 다른 손님이었던 여성 군인이 폭행을 말리고 112에 신고해 경찰이 출동하면서 일단락됐다.

B씨 가족 등에 따르면 A씨는 당시 "백신 접종완료 증명서를 보여달라"는 B씨에게 "알겠다"고 답한 뒤 갑자기 욕설하면서 폭행을 시작했다.

A씨는 방역패스 확인 의무 대상이 아니었지만, B씨는 코로나19 확산세가 우려돼 손님마다 철저히 확인하던 중 봉변을 당했다.

B씨 가족은 "CCTV를 확인했더니 동생이 무자비로 맞는 모습이 찍혔다. 무서워서 백신 패스 얘기를 꺼내겠느냐"고 토로했다.

경찰 조사에서 A씨는 "예전에도 몇 번 갔던 카페인데, (업주의) 말투가 기분이 나빠서 그랬다"며 혐의를 인정했고, 경찰은 A씨를 상해 혐의로 불구속 입건했다.

