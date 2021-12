일론 머스크 "5년 안에 화성 못가면 놀랄 것"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 화성에 5년 안에 사람을 보내고 자급자족 도시도 건설하겠다는 구상을 밝혔다.

15일(현지시간) CNBC 방송 보도에 따르면 스페이스X를 이끄는 머스크는 자신을 올해의 인물로 선정한 시사주간지 타임과의 인터뷰에서 "5년 안에 화성에 못 가면 놀랄 것"이라면서 이 같이 말했다.

그는 대규모 화성 프로젝트를 계획하고 있다고 설명했다. 화성에 태양광으로 유지되는 수경 농장을 갖춘 자급자족 도시를 만들어 인류가 영구히 거주할 수 있도록 하겠다는 것이다.

그는 화성에 자급자족 도시를 건설하고 동물과 지구의 생명체를 이주시키는 것이 매우 거대한 차기 사업이 될 것이라고 강조했다.

그러면서 화성 프로젝트는 신나는 일이며 이를 통해 돈을 벌 생각은 없다고 설명했다.

지난달 로켓 엔진 개발 속도를 질책하면서 스페이스X가 파산할 위험이 있다고 직원들에게 경고한 것은 단순히 동기부여 전략의 일환이었을 뿐이라고 말했다.

스페이스X는 민간기업 중 처음으로 유인우주선 발사에 성공했다. 2026년에 화성에 유인 우주왕복선 '스타십'을 보내고 2050년까지 인류의 화성 이주를 완수하기 위해 사업을 추진 중이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr