공공기관 건설현장 '안전신호등' 시범 운영…CEO 안전교육 확대

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 공공기관의 건설 현장 안전 상황을 실시간으로 관리하는 '안전신호등' 제도를 내년부터 시범 운영한다. 공공기관 최고경영자(CEO)를 대상으로 하는 안전 교육도 확대 시행할 예정이다.

안도걸 기획재정부 제2차관은 16일 '공공기관 CEO 안전 혁신 리더십 교육'에 참석해 이같이 밝혔다. 안전신호등은 공정 단계별로 위험작업에 대한 불시 진단을 거쳐 '정상'·'주의'·'경계' 등의 등급을 부여하고 차등 관리하는 제도다. 주의 등급 작업은 현장 전담 관리자를 지정해 운영하고, 위험성이 높은 경계 등급 작업은 즉시 개선을 추진하는 식이다. 내년 시범운영은 한국도로공사를 통해 시행하고, 효과가 입증되면 다른 기관으로 적용 기관을 확대해 나갈 방침이다.

공공기관 CEO를 대상으로 한 안전 혁신 리더십 교육도 확대한다. 올해는 안전관리 등급 하위 기관 33곳만을 대상으로 리더십 교육을 진행했으나, 내년부터는 안전관리 등급 평가 기관 전체가 관련 교육을 수료하게 된다.

안 차관은 "올해 교육 결과 CEO 안전의식 점수가 78.6점에서 94점으로 대폭 개선되는 등 긍정적인 교육 효과를 확인했다"며 "연내 CEO 교육 과정을 추가 개설하고 관련 개선 사항은 내년 운영계획에 반영하겠다"고 말했다.

