네이버, 의료서비스에 AI 기술 접목…순천향대 중앙의료원과 맞손

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 순천향대학교 중앙의료원과 병원서비스의 인공지능(AI) 혁신을 위한 업무협약을 체결하고 음성인식 의무기록 작성(Voice EMR) 시범사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 협약으로 중앙의료원은 인공지능 학습에 필요한 데이터를 공유하고 네이버는 이를 기반으로 의료업무에 특화된 인공지능 기술 개발을 지원한다.

네이버와 중앙의료원은 협약사업의 일환으로 Voice EMR 시범사업도 추진한다. 구체적으로 간호사가 모바일앱으로 음성 메모를 하면 음성인식 기술을 통해 EMR 시스템에 자동으로 기록되는 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 네이버는 간호기록 업무에 특화된 전용 음성인식 엔진을 개발해 순천향병원의 모바일앱에 접목시킨다는 계획이다.

정석근 네이버 클로바CIC 대표는 "네이버는 최근 자체 개발한 엔진에 초대규모 AI '하이퍼클로바' 기술을 적용하는 등 수준높은 기술력을 확보하고 있다"면서 "의료지식과 네이버의 AI 기술의 결합을 통해 간호 현장에서의 의무기록 업무를 효율화하고 의료 서비스의 품질 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

