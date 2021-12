금호타이어, 美 2021 ARC 어워드서 대한민국 대상 수상

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어가 16일 글로벌 연차·지속가능보고서 평가 대회인 ‘2021 ARC 어워드’ 에서 '2020년 연차보고서(2020 Annual Report)'로 '대한민국 대상'을 수상했다고 밝혔다.

ARC 어워드는 기업 커뮤니케이션 전문 업체인 미국의 머콤이 주관하는 대회로 매년 독창성, 품질, 디자인 등을 기준으로 종합 평가 및 시상하고 있다. 올해 35회를 맞는 이번 대회에는 28개국에서 제작물 1875개가 출품했다.

이 가운데 대한민국을 비롯해 오스트리아, 중국, 독일, 홍콩, 일본, 미국 등 12개 권역의 52개 제작물이 그랜드 위너(Grand Winner)로 선정됐다.

금호타이어 2020 연차보고서는 금호타이어의 비전인 'Your Smart Mobility Partner'에 따라 일관성 있게 디자인하고 회사의 경영성과 및 향후 방향성을 이해하기 쉽게 시각화해 이해관계자 및 대중들에게 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.

정일택 금호타이어 사장은 "이해관계자들이 잘 이해할 수 있도록 금호타이어가 지향하는 가치와 재무활동의 성과를 연차보고서에 시각적으로 잘 반영해 좋은 성과를 이뤄낼 수 있었다"며 "연차보고서 및 지속가능보고서와 수단을 통해 다양한 이해관계자들과 원활한 소통을 하여 지속가능경영을 이끌어 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

금호타이어는 ESG 경영 기반의 '2020 지속가능경영보고서'로 '2021 LACP 스포트라이트 어워드'에서 대상에 선정된 바 있다.

