실외서도 자유자재…현대차그룹, 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드' 공개

독립적 기능 4개 바퀴 달려…제자리 선회는 물론 전방향 이동도 가능

크기 확장하면 교통약자 이동성 개선 등 활용성 높아

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 첨단 로보틱스 기술을 집약한 신개념 소형 모빌리티 플랫폼 '모베드(MobED·Mobile Eccentric Droid)'를 공개한다고 16일 밝혔다.

모베드는 납작한 직육면체 모양의 몸체에 독립적인 기능성을 갖춘 바퀴 4개가 달려 있어 기울어진 도로나 요철에서도 수평을 유지할 수 있으며, 축거(휠베이스)와 조향각의 조절이 자유로워 복잡한 도심환경에 최적화 된 것이 특징이다.

이는 모베드에 탑재된 편심(휠의 중심을 벗어난 위치에 고정바가 달려있는 형태) 매커니즘 기반의 '엑센트릭 휠(Eccentric Wheel)'에 의해 가능하다. 각 바퀴마다 탑재된 3개의 모터가 개별 바퀴의 동력과 조향, 몸체의 자세 제어기능을 수행하는 방식이다.

이 개별 동력 및 조향 제어 시스템은 360도 제자리 선회는 물론 전 방향 이동을 가능하게 해 좁은 환경에서도 효과적으로 이동할 수 있게 하며, 자세 제어 시스템은 지면 환경에 따라 각 바퀴의 높이를 조절하여 몸체의 흔들림을 최소화 한다.

또 모베드는 고속 주행 등 필요에 따라 전륜과 후륜의 간격을 65㎝까지 넓혀 안정적인 주행이 가능하며, 저속 주행이 필요한 복잡한 환경에서는 간격을 45㎝까지 줄여 좁은 길도 쉽게 빠져나갈 수 있다.

모베드는 너비 60㎝, 길이 67㎝, 높이 33㎝에 무게 50㎏, 배터리용량 2㎾h, 최대속도 30㎞/h로 1회 충전시 약 4시간의 주행이 가능하며, 지면 충격을 효과적으로 흡수하도록 12인치 타이어가 적용됐다. 모베드의 크기를 변경하면 더 큰 배터리 용량과 긴 주행거리도 적용할 수 있다.

특히 모베드는 스케이트 보드와 같은 플랫폼으로 개발돼 어떤 장치를 탑재하는지에 따라 다양한 어플리케이션으로도 활용될 수 있다. 배송 및 안내 서비스, 촬영장비, 서빙로봇 등이 대표적이다. 아울러 모베드 플랫폼의 크기를 사람이 탑승 가능한 수준으로 확장하면 노인·장애인 등 교통약자의 이동성 개선에도 활용될 수 있으며, 유모차나 레저용 차량 등 1인용 모빌리티로서도 활용될 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

현동진 현대차그룹 로보틱스랩 상무는 "실내에서만 이용됐던 기존 안내 및 서빙로봇의 한계를 극복하고 도심 실외에서의 활용성을 극대화 하기 위해 이동성을 획기적으로 개선한 모베드를 개발하게 됐다"먼서 "고객들이 모베들의 활용성을 어떻게 확장시켜 나갈지 기대된다"고 전했다.

한편 현대차그룹은 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 정보기술·가전전시회(CES) 2022에 참가, 로보틱스를 주제로 미래 비전과 신개념 로봇을 발표한다. 또 현대차그룹은 전시관에서 모베드의 안내용 어플리케이션 버전 등 모베드 실물을 전시할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr