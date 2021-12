과기부, 5G+ 실무위원회서 B2B 모듈 개발 성과 점검

제6차 5G+ 실무위원회 개최

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 5G+ 융합서비스 확산 지원을 위한 민·관 합동 ‘제 6차 5G+ 실무위원회’를 16일 개최하고 에이엠솔루션즈를 방문했다고 밝혔다.

과기정통부는 지난 8월에 발표한 '5G+ 융합서비스 확산 전략' 추진현황을 점검하고 ‘5G+ 기술지원 태스크포스(TF)’ 운영 성과를 공유했다.

이날 현장 방문한 에이엠솔루션즈의 국산 기술 기반의 5G 기업간(B2B) 모듈 3.5G㎐·4.7㎓ 개발 성과도 공유했다.

이날 회의에서는 '5G+ 기업애로지원센터(IITP)'의 운영계획을 발표하고 현판증정식도 진행했다. 앞으로 센터에서는 온·오프라인 접수창구를 상시 운영하고 현장방문, 설문조사 등을 담당한다.

토의시간에는 5G+ 확산기반 마련을 위한 산업계의 의견을 청취하고 장비 국산화, 신서비스 발굴 등 5G+ 융합생태계 조성방안을 논의했다.

박윤규 정보통신정책실장은 "디지털 전환이 가속화되는 환경에서 디지털 뉴딜의 핵심 인프라인 5G의 중요성을 인식하고, 5G+ 시장 선점에 주력하겠다"고 밝혔다.

