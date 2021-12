[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 제이웨이=코스닥시장본부는 회사합병 결정 철회를 이유로 불성실공시법인으로 지정한다고 공시.

◆ 포스코 ICT=출자사인 부산산성터널이 국민은행에서 차입한 금액에 대해 932억원 규모로 채무보증을 결정했다고 공시.

◆ 세영디앤씨=운영자금과 타법인 취득자금 조달을 위해 35억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시.

◆ 박셀바이오=동물용의약품 제조품목인 '박스루킨-15주'의 허가 신청을 철회한다고 공시.

◆ 이스트아시아홀딩스=코스닥시장본부는 외국지주회사의 자회사 편입 지연공시를 이유로 불성실공시법인 지정을 예고함.

◆ 클리오=서울특볈 성동구 서수동 부근의 토지와 건물을 300억원 규모로 양수하기로 결정. 사무 공가 확장과 고객 체험 플래그십 스토어 구축을 위한 것.

◆ 덕우전자=우수택 대표이사에 대한 대표이사직 해임에 따라 이준용 대표이사 체제로 변경.

