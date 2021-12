광주시, 내년부터 초·중·고교 신입생 '입학준비금' 지원한다

초등학생 포함 전국 최초 시행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시가 초·중·고등학교 신입생에게 입학준비금을 지원한다.

광주시는 자치구, 광주시교육청과 교육의 공공성 강화와 보편적 교육복지 실현을 위해 내년부터 초·중·고등학교 1학년 신입생을 대상으로 입학준비금을 지원하기로 합의했다고 15일 밝혔다.

지난 7월부터 지속적으로 협의를 거쳤으며 전날 시의회 본회의에서 2022년도 예산안을 확정하면서 본격 사업을 추진하게 됐다.

각 기관에서는 입학준비금 지원 관련 조례를 제정하고 예산을 편성한다. 또 보건복지부 사회보장제도 협의를 진행하는 등 내년도 입학준비금이 지원될 수 있도록 준비하고 있다.

신입생 입학준비금은 서울시에서 중·고등학생을 대상으로 올해 처음 시행했으며, 초등학생을 포함한 사업은 전국 최초다.

신입생 입학준비금 지원 사업비는 85억5200만원으로 광주시, 자치구, 시교육청이 각각 25%, 20%, 55%를 부담한다.

현재 추정되는 지원대상은 초·중·고 신입생 4만2000명으로 초등학생은 10만원, 중·고등학생은 각각 25만원씩 지원한다.

신입생 입학준비금으로는 교복, 생활복, 체육복 등 의류를 비롯해 도서, 원격수업용 스마트 기기 등 신입생이 입학준비에 필요한 물품을 구입할 수 있다.

곽현미 시 여성가족국장은 “코로나19가 지속되고 지역경제가 어려운 상황에 입학준비금을 지원해 신입생 학부모의 교육비 부담을 경감시키고, 교육의 공공성 강화와 보편적 교육복지를 실현하겠다”고 말했다.

한편 광주시는 신입생 입학준비금 외에도 교육환경 개선과 교육복지 활성화 등 지역인재 양성을 위해 23개의 교육협력사업을 추진하고 있다. 학교급식의 질을 높이기 위해 내년 유·초·중·고등학교 급식단가를 전국 평균수준으로 인상해 더 나은 급식을 지원하게 됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr