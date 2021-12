[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교와 벤처기업협회는 15일 상호 발전과 벤처생태계 활성화를 위한 산학협력 협약을 체결했다.

장영수 총장과 강삼권 회장은 협약을 맺고 벤처생태계 활성화와 창업문화 조성을 위해 상호 교류와 협력을 확대하기로 했다.

협약에 따른 협력 분야는 ‘벤처기업에 필요한 인력양성 사업과 벤처기업 채용연계를 위한 협력’, ‘인재 양성과 경쟁력 향상을 위한 교육훈련 과정 개발·운영 협력’ 등이다.

두 기관은 ‘재학생과 졸업생 대상 인력양성 훈련생 발굴·연계’, ‘훈련생 모집을 위한 홍보’, ‘수료 훈련생에 대한 벤처기업 채용 지원’에 협력해 나갈 계획이다.

