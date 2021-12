진주시-농어촌공사, 월아산 국가정원 조성 추진 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 15일 시청에서 한국농어촌공사 진주산청지사와 월아산 국가정원 조성을 위한 업무 협약을 체결했다.

이날 협약에 따라 한국농어촌공사 진주산청지사는 국가정원 조성과 관련해 해당 분야의 자문 및 컨설팅, 기술 지원을 약속하고 양 기관이 시설물 유지와 관리, 전통정원 발굴 및 정원문화 확산에 힘을 모으기로 했다.

진주시는 지난 11월 월아산 국가정원 조성사업에 첫발을 디딘 이래 경상국립대학교 국제정원연구센터 등 정원 관계 전문가 심포지엄을 거쳐 최병암 산림청장, 국립세종수목원 이유미 원장과의 면담을 통해 적극적인 협조를 요청했다.

또 정원산업 활성화와 정원문화 확산을 지원할 근거가 될 수 있는 ‘진주시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례’가 시의회를 통과해 시행에 들어가는 등 국가정원 조성사업 추진을 위한 사전 작업을 발 빠르게 추진해 사업이 조기에 제 궤도를 찾아가고 있다.

조규일 진주시장은 ‘월아산 숲속의 진주’를 더욱 발전시켜 월아산 국가정원으로 가꾸어 나가고자 하는 시의 의지를 설명하고, 사업 추진과정에서 한국농어촌공사의 적극적인 협조를 당부했다.

조 시장은 “국가정원을 조성하게 되면 중심 수변공간으로 정원의 중요한 기능을 수행할 수 있을 것”이라고 전망했다.

김영육 진주산청지사장은 “월아산 국가정원 추진에 농어촌공사 차원에서 협력할 사항은 적극 협조하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr