‘2021 주택건설의 날’ 개최… IS동서 권혁운 회장, 금탑산업훈장 수훈

[아시아경제 류태민 기자] ‘2021 주택건설의 날’ 행사에서 주택산업발전에 기여한 주택 건설인과 주택건설단체 등 55명이 정부 포상과 국토교통부 장관 표창 등을 수상했다.

15일 오후 서울 영등포구 여의도 전경련회관에서는 대한주택건설협회와 한국주택협회, 주택도시보증공사(HUG)가 공동주최한 ‘2021 주택건설의 날’ 행사가 개최됐다. 이번 행사는 어려운 주택사업 여건 하에서도 국민 주거수준 향상과 주택산업 발전을 위해 힘쓰는 주택건설인들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다. 행사는 노형욱 국토교통부 장관, 이헌승 국회 국토교통위원장을 비롯해 100여 명의 주택건설인들이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사에서는 주택산업 발전에 기여한 공로가 큰 주택건설인과 주택건설단체 관계자 등 55명에게 정부포상과 국토부장관 표창 등이 수여됐다. 수상자는 산업훈장 4명(금탑 1명, 은탑 3명), 산업포장 6명, 대통령표창 8명, 국무총리표창 10명, 국토부장관표창 27명 등이다.

시상식도 열렸다. 수상자는 산업훈장 4명(금탑 1명·은탑 3명), 산업포장 6명, 대통령 표창 8명, 국무총리 표창 10명, 국토교통부 표창 27명 등 모두 55명이다.

금탑 산업훈장에는 권혁운 아이에스지주 대표이사가 수상의 영예를 안았다. 은탑 산업훈장은 ▲성석동 수영주택건설 대표이사 ▲김상국 삼성물산 상무 ▲곽기진 한진중공업 상무 등 3명이 수여했다.

대통령 표창은 ▲성기호 금성주택건설 대표이사 ▲박윤하 미래도건설 대표이사 ▲경주선 동문산업개발 대표이사 ▲최원석 금호건설 상무 ▲최원재 대방건설 부장 ▲한진수 화성산업 이사 ▲이호철 주택도시보증공사 실장 ▲김대성 한국주택협회 본부장 등 8명이 수상했다.

국무총리 표창은 ▲조청환 진아건설 대표이사 ▲김점동 동훈 대표이사 ▲손정수 해금개발 대표이사 ▲최성욱 산하이앤씨 대표이사 ▲백진혁 한국자산신탁 전무 ▲서호성 SK에코플랜트 그룹장 ▲이재환 현대엔지니어링 상무 ▲성민석 계룡건설산업 차장 ▲윤장근 DL이앤씨 부장 ▲황규석 롯데건설 상무보 등 10명에게 돌아갔다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr