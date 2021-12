거래 급감 서울 아파트…11년만 거래량 순위 3위로 밀려

경기도 거래량 1위, 작년대비 7만건 줄어…경남 9500건 증가

수원시>청주시>창원시 순으로 거래량 많아

[아시아경제 김민영 기자] 올해 서울 아파트 거래량이 1년 전보다 43% 가량 감소한 것으로 나타났다. 대출 규제, 금리 인상, 보유세 강화 등이 겹치면서 서울 아파트 매수 심리가 위축됐기 때문으로 보인다.

15일 분양 분석 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원의 지역별 아파트 매매 거래량을 분석한 결과 올해 10월까지 서울 지역 아파트 매매량은4만5812건으로 지난해 같은 기간보다 43% 가량 감소했다. 서울 지역 아파트 거래가 감소하면서 광역자치구 거래량 순위도3위로 한단계 밀렸다. 서울 거래량 순위가 2위에서 밀려난 것은 2010년 부동산 침체 이후 11년만이다.

올 10월까지 거래량이 가장 많은 지역은 경기도로 16만5150건을 기록했다. 경남은 서울 보다 4713건이 많은 5만525건으로 두번째를 기록했다.

206개의 시군구 단위의 기초자치단체중에서는 수원시가 1만9319건으로 거래량이 가장 많았고, 청주시가 1만5966, 창원시 1만4204건으로 뒤를 이었다

청주시는 외지인 비율이 높았다. 한국부동산원에 따르면 10월 외지인의 (관할 시군구외) 전국 평균 거래 비율이 51%인데 비해 청주시는 68%로 외지인의 투자가 급증했다.

경기도는 거래량이 전국 1위지만 지난해와 비교 했을때 6만9756건 줄었다. 반면 경남은 거래량은 동기간 대비 9513건이 증가해 전국에서 가장 많이 늘었다. 경남 거래량은 창원 1만4204건, 김해 1만328건, 양산 7896건 순으로 나타났다.

이남수 신한은행 지점장은 "가격이 오를 때 오르는 가격에 따라 추격 매수가 붙으면 거래량이 늘지만 반대의 경우 조정을 거치는 경우가 많다"며 "아파트 가격이 최근 2~3년 새 많이 오른 서울은 조정 장세 초입이 들어선 것 같고 가격이 덜 오른 경남 지역은가격 키맞추기 장세에 들어간 것 같다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr