[경찰 고위직 프로필]유진규 인천경찰청장

[아시아경제 이관주 기자] 유진규 울산경찰청장(54)이 15일 인천경찰청장으로 승진 내정됐다.

부산 출생인 유 청장은 부산 혜광고와 경찰대 행정학과(5기)를 졸업하고 1989년 경위로 입직했다. 충남경찰청 청문감사담당관, 강원 횡성경찰서장, 강원경찰청 홍보담당관, 서울경찰청 국회경비대장, 서울 관악경찰서장, 서울청 홍보담당관, 경찰청 홍보담당관을 역임했다.

2017년 경무관으로 승진한 후 인천 남동경찰서장, 서울청 경무부장을 거쳐 지난해 치안감으로 승진해 경찰청 교통국장과 울산경찰청장을 지냈다.

유 청장은 홍보는 물론 수사, 교통, 경비, 경무 등 다양한 업무를 담당한 기획통으로, 경찰 안팎의 인망이 두텁다는 평을 받는다. 최근 인천에서 발생한 층간소음 흉기난동 사건에서 부실 대응 논란이 있었던 만큼 조직을 추스르고 현장 대응을 강화하는 중책을 맡게 됐다.

