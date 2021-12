해남군, 내년 예산 8399억원 편성…군 단위 가장 큰 규모

4년 연속 1조원 시대 순항…2017년 비해 3400여억원 예산 증가



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 민선 7기 들어 3년 연속 지방재정규모 1조원을 돌파하며 사업 적기 추진 및 투자 확대에 따른 역점사업의 성과가 두드러지고 있다.

15일 군에 따르면 2021년 예산총액은 1조 1491억원으로, 전국 동종규모 군 단위 자치단체 중 가장 큰 재정 규모를 운영하고 있다.

이는 민선 7기 출범 당시인 지난 2017년 8135억원에 비해 3356억원이 증가한 규모로, 2019년(1조 842억원)부터 명실상부 지방재정 1조원 시대를 활짝 열고 있다.

확장된 재정 규모에도 불구하고, 집행률 또한 지속해서 높아져 2017년 66.7%의 집행률이 2020년 82.1%까지 증가했으며, 역점사업들의 속도감 있는 추진으로 로컬푸드 직매장, 해남시네마, 청소년누림문화센터, 청년두드림센터, 보훈회관 등 주요 거점 시설들을 신축했고, 삼산, 황산·산이지구 농어촌 생활용수 공급 등을 완료해 군민 생활복지와 기초생활 인프라 확충, 지역발전 기반 조성에 성과를 보인다.

해남군의 2022년 본예산은 전년(2021년 본예산 7869억원) 대비 530억원이 늘어난 8399억원 규모로, 최초로 8000억원을 돌파했다.

군은 대부분 지역 현안 사업을 포함한 3245억원을 2022년 정부예산에 반영해 올해 최종예산은 역대 최고치로 높아질 것으로 예상된다.

특히 국도비 보조금은 지난 2017년 2123억원에서 2021년 3828억원으로 1705억원이 증가하는 괄목할만한 성과를 거뒀다.

이는 연초 예산편성 단계에서부터 국회 예산 확정시까지 예산 확보를 위해 중앙부처 맞춤형 수요 발굴과 세종사무소 설치 등 발로 뛰는 세일즈 행정을 펼친 노력이 이뤄낸 결과로 풀이되고 있다.

해남군은 내년에도 군민 삶의 질 향상을 위한 확장적 재정 운용 기조를 유지해 지역경제 활성화를 위한 선제적 투자를 확대하고, 군정 역점사업의 마무리를 위한 계속사업에 적극 재원을 배분해 나간다는 방침이다.

명현관 군수는 “적극적인 국비 확보 등을 통해 예산 1조원 시대를 활기차게 이어나가겠다”며 “신속한 재정집행을 통해 코로나19 재확산으로 인한 지역경기 침체 상황 극복과 선순환 지역경제 구축에 기여하고, 앞으로도 군민에게 필요한 사업 발굴 및 국비 확보에 적극적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

