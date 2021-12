산업은행, 국립공원 해양 생태계 복원사업 후원

다도해해상국립공원 해양생태계 복원사업을 통한 탄소중립 실현

[아시아경제 박선미 기자]산업은행은 15일 다도해해상국립공원 해양 생태계 복원사업 추진을 위해 국립공원공단에 후원금 2억원을 전달했다고 밝혔다.

산업은행의 이번 환경사랑 후원은 한국판 뉴딜과 녹색금융을 주도하는 정책금융기관으로서 ESG경영 실천을 위한 사회공헌활동의 일환이다. 유네스코 생물권 보전지역으로 지정된 다도해해상국립공원의 훼손지역 복원사업을 통한 건강한 해양생태계 보전과 2050 탄소중립 실현을 위해 추진하게 됐다.

이번 복원사업은 다도해해상국립공원 내 도초도 시목해변의 해안침식지 및 사구 훼손지역을 친환경 재료를 활용하여 복원하고 순비기나무, 갯메꽃 등의 사구식물이 정착될 수 있도록 추진할 예정이다. 또한 오랜 기간 강한 태풍으로부터 주민들을 보호해 주고 탄소흡수원 역할을 하고 있는 방풍숲 훼손지역 복원을 위해 자생종인 후박나무, 동백나무 등 상록활엽수를 식재할 계획이다.

한편 산업은행은 국립공원공단과 연계해 지역사회 소외계층을 위한 생태나누리 탐방 체험과 보호관찰 청소년 정서 발달 지원을 위한 드림탐사대 프로그램 후원을 통해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

산업은행 관계자는 "앞으로도 자연 생태계 보호와 탄소중립을 실현하기 위한 환경정화 자원봉사활동 강화 및 환경사랑 후원을 지속적으로 추진하겠다"고 전했다.

