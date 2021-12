신성이엔지, 태양광 모듈 생산 효율화 위해 음성군 공장 생산중단

[아시아경제 공병선 기자] 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 2,200 전일대비 130 등락률 +6.28% 거래량 17,013,233 전일가 2,070 2021.12.15 10:49 장중(20분지연) 관련기사 신성이엔지, 91억 규모 태양광 모듈 납품 계약‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 는 태양광 모듈 생산 효율화를 위해 음성군 공장의 생산 중단을 결정했다고 15일 공시했다.

생산중단 분야의 매출액은 755억원 규모이며 이는 최근 매출액 대비 15.64% 수준이다. 신성이엔지 측은 "향후 김제 모듈라인으로의 단일화를 통해 생산을 효율화하고 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr