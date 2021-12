현대엔지니어링, 인니 최대 석유화학 플랜트 기본설계 수주

현대엔지니어링은 인도네시아 국영석유회사 페르타미나(PT PERTAMINA)가 발주한 ‘TPPI 올레핀 콤플렉스 사업’의 EPC 연계 기본설계용역(FEED) 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이 사업은 연산 70만t(톤)의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 연산 30만t의 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 연산 60만t의 폴리프로필렌(PP)을 생산하는 대규모 석유화학 단지를 조성하는 공사이다. 총 공사규모는 약 4조8000억원 규모로 인도네시아 석유화학 플랜트 사업 중 최대 규모다.

FEED & EPC 입찰은 가장 적합한 라이센서(Licensor)를 선정하는 기본설계 노하우와 프로젝트 수행 역량, 고도의 기본설계 역량을 요구하는 사업방식이다. 컨소시엄 리더인 현대엔지니어링은 이탈리아 싸이펨(Saipem)과 인도네시아 현지 업체를 이끌어 기본설계를 수행, 내년 발주 예정인 EPC(설계, 구매, 시공) 사업 수주에 유력한 고지를 확보할 수 있게 됐다.

현대엔지니어링 관계자는 "2019년 페르타미나가 발주한 인도네시아 역사상 단일 규모 최대 사업인 발릭파판 정유사업을 수주해 순조롭게 공사를 진행하고 있다"면서 "같은 발주처가 주관한 이번 사업에서도 추가 수주를 눈 앞에 두고 있다"고 말했다.

한편, 현대엔지니어링은 올해 유럽, 중동 지역에서 초대형 프로젝트 수주를 이어가며 시장 다변화의 성과가 나타나고 있다. 지난 5월 폴란드에서 약 2조7000억원 규모의 ‘PKN 올레핀 확장공사 프로젝트’, 11월에는 2조원 규모의 ‘사우디 자푸라 가스처리시설 프로젝트’를 수주했다. 또 러시아, 미국, 말레이시아 등에서 FEED 사업을 수주해 기본설계를 수행하고 있다.

