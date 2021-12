삼성웰스토리, 2022년 임원인사 단행

삼성웰스토리는 15일 2022년 임원인사를 단행하고 부사장 1명, 상무 2명의 임원승진 인사를 실시했다.

삼성웰스토리는 관계자는 "회사 경영실적과 경쟁력 향상에 기여한 인재를 승진자로 선정했다"고 밝혔다.

승진자 명단

<부사장>

▲ 이강권

<상무>

▲ 안성재

▲ 박성태

