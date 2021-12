컴퍼니합, 에스아이빌리지와 MOU…숙박 패키지 판매 플랫폼 다각화

[아시아경제 김유리 기자] 숙박 패키지를 기획하는 컴퍼니합은 '에스아이빌리지(S.I. VILLAGE)'와 호텔 패키지 단독 공개 양해각서(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.

해당 양해각서는 컴퍼니합에서 선보이는 숙박 패키지를 에스아이빌리지에서 단독으로 공개, 판매한다는 것이 주 내용이다. 숙박 패키지와 관련해 상호 시너지를 창출하고 사업역량 강화 한다는 방침이다.

컴퍼니합은 이를 통해 '레스케이프 윈터에디션 호캉스' 패키지를 선보인다. 해당 패키지는 서울 중구 레스케이프 호텔에서 2022년을 시작할 수 있는 상품으로 그랜드 디럭스 1박 및 스타벅스 윈터 e-프리퀀시 컴포터(조선호텔앤리조트 전용 디자인), 러쉬 배스밤 2종 세트, 스타벅스 스페셜 칵테일 10% 할인권 등을 18만원대부터 이용할 수 있다.

오는 24일에는 웨스틴 조선 서울 패키지를 오픈한다. 컴퍼니합은 "향후에도 럭셔리 온라인 플랫폼에 맞는 차별화된 구성의 호텔 패키지를 선보일 것"이라고 말했다.

컴퍼니합과 MOU를 맺은 에스아이빌리지는 2016년 오픈한 신세계인터내셔널의 자사몰이다. 패션, 뷰티, 리빙 브랜드 180여개가 입점돼 있고 아르마니, 메종 마르지엘라, 에르메스 뷰티 등 명품 브랜드 30여개가 들어와 있다.

컴퍼니합은 앞서 마켓컬리에 소노호텔앤리조트, 한화 리조트, 웨스틴조선 부산, 라한호텔, 곤지암리조트 등 숙박 패키지를 선보인 바 있다. 카카오메이커스에서도 비발디파크, 서울신라호텔, 페어몬트 앰배서더 서울 등 호텔 패키지를 내놨다. 29CM에서는 라이즈 오토그래프 컬렉션, 웨스틴 조선 서울 등의 패키지를 공개한 바 있다.

