휴비스, 한국섬유스마트공정연구원과 ‘냉감 복합기능성소재 개발’ 맞손

냉감 복합기능성소재 개발 강화로 고부가가치 창출 모색

[아시아경제 김희윤 기자] 휴비스는 한국섬유스마트공정연구원과 ‘냉감 복합기능성소재 개발 및 사업화’에 대한 업무 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약식에는 박성윤 휴비스 R&D 센터장과 전성기 한국섬유스마트공정연구원장 등 두 기관 주요 관계자들이 참석했다. 한국섬유스마트공정연구원은 생활·산업용 섬유에 대한 소재, 디자인, 염가공 기술 구축과 다양한 R&D 기술교류를 발굴·지원하고 있다.

두 기관은 협약에 따라 △냉감 복합기능성소재를 활용한 제품 연구개발 △디자인, 제직, 염가공 기술 등 생산기술 개발 △냉감 소재 성능 평가 협력 등을 통해 냉감 소재 산업에서 고부가가치 창출을 위해 협업한다.

휴비스는 접촉 시 차가운 느낌을 주는 PE(폴리에틸렌)섬유 ‘듀라론’과 냉감성과 자외선 차단 능력이 우수한 ‘시원’ 등 프리미엄 냉감 소재의 라인업을 강화하고 있다. 특히 지난달 기존 듀라론에 물성과 강도의 변화를 줘 의류 및 침구류에 특화된 냉감 소재 ‘듀라론-플러스’를 개발하고 상업화하는데 성공했다. 더불어 듀라론-플러스에 다양한 색상과 비침 방지 최소화 등의 추가 기능을 적용하기 위한 연구개발에 박차를 가하고 있다.

박성윤 휴비스 R&D센터장은 “한국섬유스마트공정연구원과 이번 협약을 통해 국내외 냉감 섬유 시장 내에서 고객의 다양한 수요를 충족시키고 냉감 복합기능성소재 제품에 대한 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr