광주대 '메타버스로 즐기는 성과발표회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 최근 학교 호심기념도서관 미래교육창작실에서 메타버스로 즐기는 문화예술창작 교양과목 성과발표회를 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 학기에 성과발표회는 ▲관계를 잇는 디자인 ▲나를 깨우는 몸짓 ▲내 스토리로 만든 음악 등 3개 창작과목과 새롭게 개발·운영한 문화예술융복합창작 3개 교양과목을 통해 만들어낸 창의적 표현활동 결과물 12개 작품 발표와 전시 등의 내용으로 펼쳐졌다.

특히 현장 발표회를 바탕으로 메타버스 플랫폼과 유튜브를 통해 동시 생중계돼 눈길을 끌었다.

김정아 광주대 교양교육원장은 "대학혁신지원사업 일환으로 펼쳐진 이번 성과발표회는 문화예술창작 활동을 통해 학생들의 창의성과 융복합역량을 키우고, 문화예술을 매개로 위드코로나 시대의 일상 회복을 기대하며 마련됐다"며 "문화예술을 활용한 교양수업의 특성화 및 활성화 노력을 지속적으로 모색해 나가겠다"고 말했다.

한편 문화예술창작 교양과목 '관계를 잇는 디자인' 전시회는 오는 30일까지 학교 호심기념도서관 6층 미래교육창작실에서 열린다.

