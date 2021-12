"카카오 AI, 글 쓰고 그림까지 그린다" 초거대 모델 공개

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 그림까지 그릴 수 있는 인공지능(AI)을 공개했다.

카카오브레인은 초거대 AI 멀티모달 'minDALL-E'를 세계 최대 오픈소스 커뮤니티 깃허브에 공개했다고 15일 밝혔다.

'minDALL-E'는 이용자가 텍스트로 명령어를 입력하면 실시간으로 원하는 이미지를 만들어주는 이미지 생성 모델이다. Open AI의 'DALL-E'를 누구나 접근하기 쉽게 작은 사이즈 모델로 만든 것으로 1400만장의 텍스트와 이미지 세트를 사전 학습했다. 예를 들어 "바나나 껍질로 만든 의자 그려줘", "보름달과 파리 에펠탑이 같이 있는 그림 보여줘", "살바도르 달리 화가 스타일로 그려줘" 라는 명령어를 입력하면 AI가 명령어의 맥락을 이해하고 바로 이미지를 도출한다.

카카오브레인은 오는 17일 '오픈 미니 컨퍼런스'를 온라인으로 개최하고 'KoGPT' 와 멀티모달 'minDALL-E'에 대해 설명하는 자리를 갖는다.

김일두 카카오브레인 대표는 "AI가 사람처럼 생각하고 말하려면 어떤 요소가 필요할 지 AI가 기억력, 추론 능력, 이해 능력이 있다면 사람처럼 소통할 수 있을지 등 끝없이 질문을 던지며 연구하고 있다"며 "최근 공개한 언어 모델 KoGPT과 이번에 공개한 DALL-E를 시작으로 순차적으로 초거대 AI의 다양한 모델을 공개할 것"이라고 말했다.

