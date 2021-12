SK하이닉스, 업계 최대 24Gb DDR5 샘플 출하…본격화한 D램 세대교체

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 D램 단일 칩으로는 업계 최대 용량인 24Gb DDR5 제품의 샘플을 출하했다. D램 시장이 DDR5로의 세대교체를 본격화하는 가운데 D램의 효율성을 키워 용량이 큰 제품을 통해 기술 주도권을 쥐기 위한 행보다.

15일 SK하이닉스가 내놓은 24Gb DDR5는 현존하는 DDR D램 중 용량이 가장 크다. DDR는 국제반도체표준협의기구(JEDEC)에서 규정한 D램의 표준 규격으로 DDR 뒤에 붙는 숫자가 높아질수록 효율성 등이 개선된다. 현재 DDR D램은 8Gb, 16Gb 용량이 주로 통용되고 있으며 최대 용량은 16Gb이다. SK하이닉스는 지난해 10월 업계 최초로 DDR5를 출시한 바 있다.

SK하이닉스의 이번 제품은 극자외선(EUV) 노광장비 공정을 도입한 10나노 4세대(1a) 기술이 적용됐다. 또 기존 10나노 2세대(1y) DDR5 제품 대비 칩당 용량이 16Gb에서 24Gb로 향상돼 생산효율이 개선됐고 속도는 최대 33% 빨라졌다고 SK하이닉스는 소개했다. 전력 소모도 기존 제품 대비 약 25% 줄고 생산효율 개선에 따라 제조과정에서도 에너지 투입량이 줄었다.

이 제품은 48GB, 96GB 두 가지 모듈로 우선 출시돼 클라우드 데이터센터에 공급될 예정이다. 이어 인공지능(AI), 머신러닝과 같은 빅데이터 처리와 메타버스 구현 등의 용도로 고성능 서버에도 활용될 전망이다.

SK하이닉스의 새 제품 개발 노력은 D램 시장이 DDR5로의 세대전환을 하고 있다는 점을 의식한 것으로 풀이된다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 D램 시장은 올해 DDR4의 비중이 51.7%로 가장 높았다. 하지만 이후 DDR4의 비중은 점차 줄어 2025년 8.5%까지 떨어지고 DDR5의 비중이 올해 0.1%에서 2025년 40.5%까지 늘어날 것으로 전망됐다.

인텔의 메모리·IO기술담당 캐롤린 듀란 부사장은 "오랜 기간 협업해온 인텔과 SK하이닉스는 이번 신제품 협력을 통해 고객에게 최적의 솔루션을 제공할 것"이라며 "이번 24Gb 제품은 단일 D램 칩 최대 용량으로 데이터센터 운영비용의 효율성을 높여주는 강점을 가지고 있다"고 평가했다.

SK하이닉스 사업총괄 노종원 사장은 "24Gb DDR5 출시에 맞춰 클라우드 서비스를 하는 다수 고객사들과 긴밀히 협업을 진행하고 있다"면서 "앞으로도 진화된 기술과 ESG(환경·사회·지배구조) 측면 강점을 가진 제품 개발로, 지속적으로 커질 것으로 예상되는 DDR5 시장에서 리더십을 키워가겠다"고 말했다.

