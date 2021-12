코리아센터 메이크샵, 라이브커머스 ‘날방TV' 서비스 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 메이크샵 플랫폼은 1인 창업자부터 인플루언서, 소상공인, 중소기업, 대기업까지 누구나 본인이 원할 때 생방송을 할 수 있는 라이브 커머스 '날방TV' 서비스를 출시한다고 15일 밝혔다.

날방TV는 코리아센터의 자회사 카비오스와 공동으로 개발을 완료하고 충분한 시험방송 통해 서비스 안정화 및 고도화를 했다. 또한 모바일 사회관계망서비스(SNS) 전용 쇼핑몰 플랫폼 마이소호와 연동해 방송을 시청하는 고객의 간편 결제를 지원한다.

날방TV는 필요한 서비스만을 선택할 수 있어 운영비용 절약이 가능하고 방송된 내용은 스트리밍 형태의 채팅이 동기화된 주문형비디오(VOD) 파일로 제공받을 수 있어 재방송에 활용할 수 있다. 이밖에 오토스케일 자동화 기능 탑재로 트래픽 급상승을 대비해 채팅 서버의 안정화를 높였고, 해외 방송 시 국가별 서버망에 맞는 서비스도 지원한다.

김태상 메이크샵 라이브 커머스 개발 총괄이사는 “라이브커머스는 선택이 아닌 필수시대가 이미 도래했다"며 “앞으로 메이크샵 라이브 커머스 날방TV 보급 및 대중화에 힘써 날방TV가 성공을 부르는 열쇠가 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr