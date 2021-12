'Mr.소통맨' 경계현 삼성전자 사장, 취임 첫 당부도 '通'

사내 포털에 '소통 강화'에 방점 찍은 3가지 당부 글 올려

"시스템 반도체 경쟁력 강화에 초점" 조직 개편 방향도 설명

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자의 반도체 사업을 이끌게 된 경계현 신임 DS(디바이스 솔루션)부문 사장이 시스템 반도체 사업 경쟁력 강화를 위한 조직 개편과 함께 '소통'에 방점을 둔 일성을 내놨다. 조직 개편과 동시에 혁신 동력을 최대치로 끌어올릴 수 있는 소통을 강화해 시너지 극대화를 추구하겠다는 의지로 읽힌다.

14일 재계에 따르면 경 사장은 이날 사내 포털에 글을 올려 임직원들에게 3가지 사항을 담은 당부했다. 경 사장은 임직원들이 소신 있게 일할 수 있는 환경을 조성하고, 임직원 개개인의 권한과 책임을 명확하게 해 조직 내 모든 사람이 책임감을 느끼고 일할 수 있게 해 달라고 주문했다. 또 모든 조직이 데이터에 근거해 주변 조직, 사업부와 최대 시너지를 낼 수 있도록 하자고 강조했다.

경 사장의 소통 의지는 직원들과의 간담회로도 이어진다. 경 사장은 15일 취임 이후 첫 온라인 간담회를 열고 직원들과 직접 소통하는 시간을 갖는다.

경 사장은 삼성전기 사장 시절 매주 목요일 직원들과 자유롭게 소통하는 프로그램인 '썰스데이 토크'(썰톡·Thursday Talk)를 운영하기도 했다. 삼성전자도 이를 벤치마킹한 프로그램을 만들기 위해 직원들을 대상으로 이름 공모를 진행 중이다.

경 사장은 최근 단행한 조직 개편에 대해서도 "미래준비를 위한 혁신을 가속화하고 차세대 성장 동력인 시스템 반도체 사업의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다.

삼성전자는 최근 DS 부문의 파운드리사업부 안에 '코퍼레이트 플래닝(corporate Planning)팀' 등을 신설하고 시스템 반도체 강화에 힘을 실었다. 해당 조직은 사업전략과 고객발굴, 생산능력(캐파) 운영 등을 전반적으로 관리하는 역할을 할 것으로 알려졌다.

삼성전자는 최근 미국 테일러시에 20조원 규모의 제2파운드리 공장을 짓기로 하는 등 '2030년까지 시스템반도체 1위 목표' 달성을 위해 본격 속도를 내고 있다. 삼성전자는 향후 별도 조직을 꾸려 미국 공장 건설과 운영을 위한 세부 작업에도 착수할 전망이다.

업계 관계자는 "경 사장이 임직원들에게 소통을 강조한 것은 조직 개편을 비롯한 전반적인 변화의 시너지를 극대화하기 위한 것으로 보인다"며 "이를 위한 새로운 시도들이 조직에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다"고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr