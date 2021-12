경북도, 중대재해 안전 협의체 출범

중대 재해 처벌법 대비 지자체 최초 발족

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 14일 ‘경상북도 중대 재해 안전 협의체’ 발대식을 개최했다.

발대식은 ‘경북 중대 재해 대응 역량 강화방안’에 대한 발표와 위원 토론으로 진행됐다.

경북경영자총협회, 경북상공회의소, 안전보건공단. 산업안전협회. 도로교통공단, 대한건설협회, 포스코, 코오롱, SK, 석포제련소 등 관련 협회와 기업, 산업안전 분야 전문위원 26명에 대한 위촉식도 함께 진행됐다.

대구경북연구원은 중대 재해의 의미와 대응 현황, 중대 재해 예방, 중대재해 거버넌스 구성 방안과 역할 등을 발표하고 경북도가 중대재해 안전을 선도할 수 있는 비전과 전략을 제시했다.

위원 토론에서는 사업장별, 분야별 중대재해 대응 동향 공유, 중대재해 단계별 대응 방안, 중대재해 관련 사업 및 제도개선 과제 발굴, 향후 협의체 운영 방안 등이 논의됐다.

도는 내년 1월 27일 중대재해 발생에 대한 형사책임을 강화하는 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’ 시행에 대비해 협의체를 구성하고 산업안전 국정과제 발굴과 중대재해 안전지대 조성을 위해 힘쓸 계획이다.

협의체는 ‘산업안전 24시, 행복 경북 24시’를 구호로 산업 분야별 중대재해 대응 방안을 논의하고 도내 관련 사업과 제도개선 과제에 대해 자문 역할을 한다.

협의체 장으로 추대된 경북경영자총협회 고병헌 협회장은 “유기적인 협조로 산업안전 체계를 구축하고 지역 안전보건 의식을 높이는 거버넌스로 거듭나도록 노력하겠다”라고 말했다.

이철우 도지사는 “지자체 최초로 발족한 협의체가 지역 안전 문화 확산의 구심점이 되기를 기대한다”라며 “협의체와 함께 지역 사업장의 안전보건 관리체계를 신속히 구축해 안전산업 인프라를 강화하겠다”라고 말했다.

