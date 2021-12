[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 에스파의 멤버 카리나가 요정 미모를 자랑하며 근황을 전했다.

최근 카리나는 에스파 공식 SNS에 사진을 게재했다.

사진 속 카리나는 흰색 셔츠를 입고 투명한 피부를 뽐내며 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다.

에스파의 '2021 MAMA' 여자 신인상 수상에 팬들은 "축하해요", "예뻐요"라며 호응을 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr