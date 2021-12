[아시아경제 박지환 기자] 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 39,650 전일대비 350 등락률 -0.88% 거래량 37,849 전일가 40,000 2021.12.14 14:26 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 최철곤 대표이사 신규 선임현대건설기계, 러시아서 건설장비 534대 대규모 수주 성공현대두산인프라코어·현대건설기계, '스마트건설 챌린지' 동반입상 close 는 14일 울산공장 생산규모 확대 및 제조공정 간소화 등을 위해 1941억원 규모의 신규시설투자를 결정했다고 공시했다 .

