IFC몰, 연말맞이 'IFC몰이 매일 쏜다' 이벤트 진행

[아시아경제 김유리 기자] IFC몰은 크리스마스를 맞아 'IFC몰이 매일 쏜다' 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 12월 마지막주까지 주말을 제외한 평일 IFC몰 방문자를 대상으로 한다. 1차는 오는 17일까지, 2차는 20일부터 24일까지, 3차는 27일부터 31일까지 진행된다.

방문자 중 1만원 이상 구매 고객에게 응모권을 제공, 추첨을 통해 매일 10명에게 다양한 경품을 제공한다. 당일 영수증에 한하며 1만원당 응모권 1장, 한 영수증당 최대 3장의 응모권을 받을 수 있다. 1차 경품은 MPX 갤러리 입장권(1인 2매), 2차 경품은 나폴레옹케이크에서 판매 중인 크리스마스 케이크, 3차 경품은 테이스팅룸 식사권(5만원권)이다. 당첨자는 응모 다음날 발표한다. 경품은 IFC몰 L3층 고객서비스센터에서 받을 수 있다.

IFC몰 관계자는 "연말을 맞아 IFC몰을 방문하는 모든 고객들에게 작게나마 기쁨을 전하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 프로모션과 수준 높은 전시회 등으로 IFC몰을 방문하는 고객들에게 즐거움을 전할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편 IFC몰은 L3층 MPX갤러리에서 내년 1월9일까지 미니어처 아티스트 타나카 타츠야의 'Miniature Life Seoul: 타나카 타츠야의 다시 보는 세상' 전시회를 진행한다. 타나카 타츠야의 한국 팬들을 위한 미공개 신작과 실물 미니어처 및 대표작을 포함해 150여점 작품을 전시 중이다.

