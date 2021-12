구루미, 스무디 서비스 인수…“메타버스 진출 본격화”

AR·얼굴 인지 기술 고도화 기반 메타버스 서비스 출시 계획

[아시아경제 김희윤 기자] 화상회의 플랫폼 구루미가 다자 화상통화 서비스 스무디를 인수했다고 14일 밝혔다.

이번 인수는 스무디의 동명 서비스인 '스무디'와 관련된 지적재산권이 포함된 서비스에 필요한 모든 자원을 인수하는 계약이다. 스무디의 임직원은 대상에서 제외됐다.

'스무디'는 최대 8명이 얼굴을 보며 화상통화를 할 수 있는 서비스로 전세계 150만명의 사용자를 보유한 서비스다. AR이모지, 스티커, 실시간 리액션 이펙트 등으로 차별화된 유저 커뮤니케이션을 지원한다. 삼성 5G폰에서는 사용자의 표정을 그대로 따라하는 아바타를 통해 상대와 통화할 수 있다. 특히 대화방 전체에 터치, 타이핑, 진동, 사운드 등의 이펙트를 전달할 수 있어 보다 섬세하고 다양한 방법으로 감정을 표현하면서 커뮤니케이션을 할 수 있는 서비스다.

구루미는 자사가 보유한 화상 커뮤니케이션 기술과 스무디가 제공하는 사용자 중심 서비스를 결합해 AR 기술 및 얼굴 인지 기술 고도화를 통해 스무디 운영과 함께 본격적인 메타버스 사업 진출에 박차를 가할 예정이다.

조현근 스무디 대표이사는 "스무디의 임직원들은 전혀 새로운 방향에서의 신규 서비스 개발에 매진하고 있으며 곧 새로운 이름으로 결과물을 선보일 예정"이라며 "높은 수준의 화상 커뮤니케이션 기술을 보유한 구루미가 스무디 서비스를 고도화해 유저들이 더욱 만족할 수 있는 플랫폼으로 성장시킬 수 있다는 판단 하에 서비스 매각을 결정했다"고 말했다.

이랑혁 구루미 대표이사는 "구루미는 국내 최고의 화상통화 기술을 보유하고 있어 같은 화상통화 기술을 사용하는 스무디의 개발 및 운영을 할 수 있는 최적의 스타트업"이라며 "기존 스무디 서비스 내 비즈니스 모델을 추가해 더욱 보강할 예정이며, 구루미와 스무디 두 서비스 이용자들을 위해 AR 및 얼굴인지 기술을 더욱 고도화해 메타버스 기반 화상 서비스를 출시할 계획"이라고 밝혔다.

