[아시아경제 임혜선 기자] 아웃도어 브랜드 K2는 혁신적인 다운 압축 기술로 특허 출원을 받은 씬다운을 적용한 ‘씬에어 패딩슈즈’ 2종을 출시했다고 14일 밝혔다.

‘씬다운’은 국내 아웃도어 브랜드 중 K2만이 독점적으로 사용하고 있다. 가벼울 뿐 아니라 털빠짐과 열이 빠져나가는 콜드 스팟(냉기)이 없어 보온성이 강점이다.

K2의 기술력이 담긴 ‘엑스그립(X-GRIP)’ 아웃솔을 적용해 겨울철에 안전하게 신을 수 있으며, 측면에 지퍼를 적용해 신고 벗기 용이하다. 살아있는 동물에게서 털을 강제 채취하지 않은 ‘책임 다운 기준(RDS)’을 받은 구스 다운 충전재를 사용했다.

