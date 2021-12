"폐암세포만 골라 치료"…'동급 최강' 새 항체항암제 개발 본격화

원자력연, 후보물질 개발해 기술이전 계약 체결

한-미 양국서 동시 임상 실험 및 신약 개발 나서

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 부작용없이 암세포만 골라 치료할 수 있는 새로운 항체항암제 후보물질을 개발했다.

한국원자력연구원은 TM4SF4(티엠포에스에프포)라는 단백질 성분이 폐암세포의 증식과 밀접한 관련이 있는 것을 밝혀낸 후 이를 억제할 수 있는 ‘TM4SF4 항체항암제 후보물질’을 개발해 미국의 한 민간회사에 기술 이전했다고 14일 밝혔다.

암을 치료하는 신약개발은 인류 의학기술의 가장 큰 숙제다. 흔히 사용하는 표적약물치료나 방사선치료는 환자가 약물이나 방사선에 대한 내성이 있는 경우 효과를 보지 못할 수 있다. 그에 반해 항체항암치료제는 항원과 반응해 암세포만 치료할 수 있어 주목받는다. 하지만 암세포 표적으로 활용할 수 있는 항원이 아직 많지 않아, 새로운 암 항원을 발굴하고 이에 대한 항체를 개발하는 연구가 전 세계적으로 활발하다.

연구팀은 암 줄기세포 표면에 존재하는 TM4SF4가 폐암의 성장과 전이에 관여하고, 특히 방사선치료 저항성을 유발하는 물질임을 규명했다. 또 이런 TM4SF4의 영향을 억제하기 위해, TM4SF4의 특정 항원을 기반으로 대량생산이 가능한 생쥐 단일클론항체를 제조했다. 이를 인간화항체 전환해 면역거부반응이 없는 ‘TM4SF4 항체항암제 후보물질’을 만드는 데 성공했다.

연구팀 개발한 ‘TM4SF4 항체항암제 후보물질’은 암줄기세포 표적항체로 암세포만 찾아 치료한다. 동시에 방사선치료를 진행할 때 암세포가 방사선에 50% 이상 더 잘 반응하도록 돕는 민감제로서의 기능도 구현함을 실험으로 확인했다. 연구팀은 기술이전 업체와 함께 이같은 연구 결과를 활용해 향후 새로운 암치료제를 개발할 계획이다. 이미 2014년과 2020년 국내외 특허출원 및 등록을 완료했고, 인간화항체 제조 관련 기술은 올해 초 세종대 류춘제 교수와 공동으로 특허출원을 마쳤다.

앞으로 치료제 후보물질에 대한 전임상 및 임상시험은 한국과 미국에서 진행한다. 의약품 허가 취득을 위한 제반 기술 개발을 연구원에서 지원한다. 추가로, 대상 특허기술에 대한 추가 R&D를 위해 15억 원 규모의 연구협약도 준비하고 있다.

박원석 원장은 "이번 기술은 원자력연구원 방사선기술분야에서 이뤄진 최초의 신약개발 관련 기술이전"이라며 "후보물질을 이용해 동급 최강(Best-in-Class) 신약 개발에 성공할 것으로 기대한다"고 말했다.

