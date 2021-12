코로나 피해 중기·소상공인 대출 연기 100만건 넘었다

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19로 피해를 입은 중소기업 및 소상공인에 대한 대출 원금상환 만기연장과 이자상환 유예 지원이 100만건을 넘었다.

14일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 윤관석 의원이 금융위원회에서 받은 자료에 따르면 중소기업과 소상공인의 대출 만기연장 및 상환유예 지원이 약 106만건(중복·복수 지원 포함)에 달했다.

일시상환대출의 만기연장 지원을 받은 대출 계약이 95만5000건(247조4000억원)이었다. 분할상환 대출의 원금상환 유예 지원과 일시 및 분할상환 대출의 이자 상환 유예는 각각 8만6000건(13조6000억원)과 1만7000건(2301억원)으로 집계됐다.

만기연장·상환유예 조처는 코로나19로 경영난을 겪는 중소기업과 소상공인을 지원하고자 작년 4월 시행됐으며 6개월 단위로 세 차례 연장됐다.

금융당국은 코로나19 장기화로 소상공인과 자영업자의 경영실적과 재무상태가 악화해 위기에 빠지고 상환 연기 등의 지원을 받은 대출이 부실화할 가능성을 우려하고 있다. 금융위 관계자는 "소상공인 경영·재무분석 결과가 나오지 않았지만 코로나19 장기화로 상황이 악화되고 있다는 징후가 곳곳에 보인다"며 "분석 결과를 바탕으로 상환 연기 종료 후 '연착륙' 지원 프로그램을 마련할 것"이라고 말했다.

