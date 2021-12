제네시스 '기함' 4세대 G90 공개…17일 계약 시작

역대 제네시스 모델 중 가장 우아한 외관 "럭셔리카 새 방향성"

세단 8957만원 롱휠베이스 1억6557만원

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드는 오는 17일부터 플래그십 세단인 4세대 G90의 계약을 시작한다고 14일 밝혔다. 제네시스는 자사 최고급 세단에 걸맞는 품격있는 실내·외 디자인, 첨단 주행보조기술 등 다양한 기술이 집약된 G90으로 럭셔리카의 새 방향성을 제시한단 방침이다.

역대 제네시스 모델 중 가장 우아한 외관

G90은 제네시스의 디자인 철학인 '역동적인 우아함'의 정점에서 우아한 이미지를 강조하는 외관으로 품격있는 디자인을 갖췄다. 신규 크레스트 그릴과 날렵한 두 줄 램프로 제네시스 엠블럼을 형상화 한 전면부, 럭셔리 세단의 인상을 주는 파라볼릭 라인, 얇고 긴 두 줄의 리어램프와 안정감 있는 후면부가 특징이다.

전면부의 크레스트 그릴은 두 층의 지-메트릭스 패턴을 엇갈리게 입체적으로 쌓아올린 '레이어드 아키텍쳐'가 적용돼 고급감을 한 층 더 높였다. 또 그릴 양 옆에 위치한 헤드램프는 제네시스가 선보이는 가장 얇은 두께의 두 줄 디자인이 적용됐다.

이를 위해 제네시스는 G90 하향등에 MLA(Micro Lens Array) 기술을 도입하고 하향·주간주행·상향 등 렌즈를 교차 배열했다. 하향등엔 모듈 1개당 200여개의 마이크로 옵틱 렌즈를 적용, 기존 대비 렌즈크기를 줄여 디자인 완성도를 높이면서도 동등한 광량을 내게 했다.

또 후드와 펜더를 하나의 패널로 구성, 시각적 간결함을 완성한 클램쉘 후드와 두께를 80%가까이 줄여 돌출부가 줄어든 '기요셰 패턴 엠블럼'으로 최고급 럭셔리 세단의 이미지를 연출한다.

이외 측면부는 후드에서 시작돼 창문 하단부를 따라 트렁크까지 하나의 선으로 이어지는 '파라볼릭 라인'과 휠을 감싸는 펜더의 '애슬래틱 파워 라인'으로 강인하고 역동적인 느낌의 차체 볼륨과 조화를 이루게 했다. 후면부 역시 제네시스의 디자인 핵심인 두 줄의 리어 콤비램프가 배치됐으며, 그 사이 제네시스 레터링 엠블럼을 간결하게 배치했다.

'여백의 미' 바탕…실내선 아날로그+디지털 감성 조화

G90의 실내는 직접 운전하는 오너 드라이브 고객과 뒷자리에 앉는 쇼퍼 드리븐 고객을 모두 배려한 공간 디자인으로 구성됐다. 운전석엔 제네시스의 실내 디자인 철학인 여백의 미를 바탕으로 신기술이 적용된 첨단 장치 같은 이미지와 아날로그적 감성이 담긴 디테일의 조화를 추구했다.

실내 전면부엔 슬림한 송풍구가 길게 이어져 있으며, 그 위엔 소재와 색상을 달리해 떠 있는 듯한 날개 형상의 조형이 눈에 띈다. 아울러 클러스터와 내비게이션이 파노라믹 디스플레이로 연결된 차세대 인포테인먼트 시스템(ccIC)은 날개형상 조형과 함께 하이테크한 이미지를 연출한다.

센터콘솔의 조작계는 고급스러운 아날로그 감성을 표현하기 위해 유리와 알루미늄 소재를 조화롭게 사용했으며, 운전자가 주행 중 전자식 변속 조작계(SBW)와 다이얼 타입 집중 조작계(CCP)를 직관적으로 구분하도록 손이 닿는 부분의 질감을 다르게 디자인했다. SBW의 경우 후진 기어 최초 및 반복 조작시 햅틱 진동으로 운전자에게 알려 오조작을 방지한다.

후석 공간은 대형세단에 어울리는 편안하고 안락한 느낌의 최고급 소재를 적용했다. 특히 기본 사양인 5인승 시트에서도 좌, 우 시트의 기울기를 독립적으로 조절할 수 있도록 설계, 뒷좌석 승객의 편의성을 높였다.

제네시스는 G90에 신규 가니쉬(장식)과 색상으로 고급스러운 분위기를 연출했다. G90에 적용된 ‘뉴스페이퍼 크라운 우드’와 ‘뉴스페이퍼 스트라이프 우드’는 신문지 등 일상 속에서 버려지는 폐지를 환경에 미치는 영향을 최소화하는 새로운 공법으로 재가공해 만든 것으로 제네시스의 지속가능한 고급스러움 대한 철학을 엿볼 수 있다.

제네시스 최초로 적용한 ‘메탈 지-매트릭스 패턴 가니쉬’는 한국 전통 공예에서 비롯된 상감 기법을 응용한 장식으로, 도어 트림에 적용한 애쉬 우드 또는 포지드 카본 소재에 제네시스 상징인 두 줄과 지-매트릭스를 리얼 메탈로 새겨 넣어 고급감을 극대화했다.

G90는 ▲한라산 그린 ▲카프리 블루 ▲바릴로체 브라운 ▲발렌시아 골드 ▲마우이 블랙 등 신규 색상과 ▲마칼루 그레이 ▲비크 블랙 ▲태즈먼 블루 ▲세빌 실버 ▲우유니 화이트 ▲마칼루 그레이 매트(무광) ▲베르비에 화이트(무광) 등 총 12가지의 외장 색상으로 운영된다. 실내는 ▲옵시디언 블랙 모노톤 ▲보르도 브라운/옵시디언 블랙 투톤 ▲글레이셔 화이트/어반 브라운 투톤 ▲모던 그레이/갤럭시 블랙 투톤 ▲듄 베이지/벨벳 버건디 투톤 등 5가지 색상 조합을 선택할 수 있다.

기함 걸맞는 주행감·첨단기술…진화된 OTA 기술 적용

G90는 가솔린 3.5 터보 엔진과 8단 자동변속기를 탑재해 최고 출력 380마력(PS), 최대 토크 54.0㎏f·m를 갖췄다. 3.5 터보 엔진은 차량 주행 조건에 따라 연료를 최적 분사하는 듀얼퓨얼 인젝션 시스템과 엔진에 유입되는 공기를 빠르게 식혀 가속 응답성을 높여주는 수냉식 인터 쿨러 등을 통해 9.3㎞/ℓ의 복합 연비를 달성했다.

아울러 고객의 운전 성향에 맞게 브레이크 제동감을 조절할 수 있는 브레이크 모드를 추가했다. 뒷좌석 승객에게 편안한 제동감을 구현하는 '쇼퍼(Chauffeur) 모드'를 포함해 컴포트, 스포츠 등 총 세 가지를 선택할 수 있다.

제네시스는 플래그십 세단 고객이 만족할 수 있는 부드러운 승차감과 핸들링(R&H) 성능을 확보할 수 있도록 G90에 신규 서스펜션과 신기술을 적용했다. G90는 전방 카메라와 내비게이션 정보를 통해 전방 노면 정보를 인지, 서스펜션을 최적 제어하는 프리뷰 전자제어 서스펜션이 기본 적용됐다. 이를 통해 정제된 차체 움직임과 우수한 승차감을 구현했으며 고속 선회 주행 시 안정적이고 편안한 차체 거동을 확보했다.

G90는 방지턱, 경사로, 험로를 인지해 에어 서스펜션을 최적 제어해주는 기능도 탑재했다.이 기능은 차량 전방 카메라 및 내비게이션 정보 등을 기반으로 전방 상황을 판단해 서스펜션의 감쇠력을 조절, 고객에게 편안한 승차감을 제공한다.

G90는 고급 세단에 부합하는 브랜드 최고의 정숙성을 갖췄다. 제네시스는 브랜드의 가장 진보한 소음 저감 기술인 액티브 로드 노이즈 컨트롤(ANC-R)을 G90에 기본화했다. 이 기술은 노면으로부터 발생하는 소음의 반대 위상 주파수를 스피커로 송출해 주행 중 실내 정숙성을 높여준다. 뿐만 아니라 전 좌석의 주파수별 음향 감도를 각각 측정·분석해 개선이 필요한 부분의 구조를 변경하거나 보강재를 더하는 등 차체 구조를 강건화하고 차체 주요 부위에 흡음재를 대거 사용했다.

제네시스는 G90에 최신 편의 기술을 대거 적용해 고객이 차량에 탑승하는 순간부터 내리는 순간까지 새로운 자동화 경험을 제공한다. 운전자가 스마트키를 소지하고 G90에 다가가면 도어 속에 숨겨져 있던 '오토 플러시 도어 핸들'이 자동으로 나오며 운전자를 맞이한다.

G90는 센터 콘솔에 적용된 '지문 인증 시스템'을 통해 키 없이도 차량의 시동과 주행이 가능하다. 뿐만 아니라 인포테인먼트 설정 등 개인화 설정을 자동으로 불러오며 차량 내 간편 결제나 발레 모드 해제 등 인포테인먼트 시스템과 연동된 본인 인증 수단으로도 활용 가능하다.

제네시스 디지털 키 2의 저전력 블루투스(BLE) 및 초광대역 무선통신(UWB) 기능은 추후 무선(OTA)으로 업데이트 될 예정이다. 이외에도 진화된 무선(OTA) 업데이트 기술이 적용됐다. ▲내비게이션은 물론 ▲클러스터 ▲헤드업 디스플레이 ▲브레이크 ▲스티어링 휠 ▲서스펜션 ▲에어백 ▲첨단 운전자 보조 시스템 등 자동차의 주요 전자제어장치에 대한 무선(OTA) 소프트웨어 업데이트가 가능해 서비스센터 방문 없이도 차량을 언제나 최신상태로 유지할 수 있다.

롱휠베이스 모델 함께 선보여…프라이빗 쇼룸으로 차별화 된 경험

G90 롱휠베이스는 세단 대비 190㎜ 긴 전장을 바탕으로 뒷좌석 도어와 C필러를 확장해 더욱 여유로운 내부 공간을 확보했으며 제네시스 최초로 48V 일렉트릭 슈퍼 차저(e-S/C)를 적용한 가솔린 3.5 터보 엔진을 적용한 것이 특징이다.

G90 롱휠베이스에 탑재된 가솔린 3.5 터보 48V e-S/C 엔진은 낮은 엔진 회전(rpm) 영역대에서 모터를 통해 압축시킨 공기를 한 번 더 과급, 3.5 터보 엔진 대비 최대 토크 발휘 시점을 앞당겨 저속, 중속에서의 가속 응답성을 높여준다. G90 롱휠베이스는 4WD 단일 사양으로 운영되며 멀티 챔버 에어 서스펜션과 후륜 조향 시스템이 기본으로 탑재된다.

외관은 20인치 전용 휠과 창문을 감싸고 있는 포물선 형태의 라인(DLO)과 B필러에 크롬 소재를 적용해 더욱 존재감 있는 측면부를 완성했으며, 전용 전·후 범퍼를 통해 세단과 디자인을 차별화했다. 실내는 최고급 가죽 소재인 '세미 애닐린 가죽'이 적용된 퀼팅 시트와 뒷좌석 좌측 레그 레스트를 추가해 고급감을 높였다.

한편 제네시스 브랜드는 G90 계약 고객을 대상으로 오는 17일부터 다음달 10일까지 제네시스 강남, 제네시스 수지, 부산 해운대와 대구 아트플렉스, 광주 김대중 컨벤션에서 프라이빗 쇼룸을 운영한다.

프라이빗 쇼룸은 고객들이 G90를 가장 먼저 경험할 수 있는 차별화된 공간으로, 다양한 컬러의 G90 실차를 볼 수 있고 전문적이고 상세한 설명을 통해 제네시스 브랜드의 철학과 기술력을 체험할 수 있다. G90의 판매 가격은 세단 8957만원, 롱휠베이스 1억 6557만원이다.

제네시스 브랜드 관계자는 "G90는 제네시스의 디자인 철학과 첨단 기술이 집약된 플래그십 모델"이라며 "G90를 통해 글로벌 력셔리 브랜드로서 위상을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr