위메프, 15~16일 반값데이 행사…"온라인 최저가 대비 50% 할인"

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 15~16일 이틀간 반값데이를 열고, 온라인 검색 최저가 대비 50% 이상 할인한 특가 상품을 선보인다.

반값데이 모든 딜의 1번 상품(옵션)은 온라인 검색 최저가 대비 50% 이상 저렴한 초특가 상품으로 구성했다.

15일 0시부터는 연말 선물 아이템 타임세일도 진행한다. 타임세일 모든 상품은 반값에서 더 할인한 초특가 상품만 엄선해 공개한다. 하루 6회(0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시) 타임별 상품 5개씩 이틀간 총 60개 타임세일 초특가 상품을 판매한다.

주요 상품은 △입생로랑 루즈 뷔르 꾸뛰르 퓨어 컬러 립스틱(#13) △엘르 홀리데이 14k 주얼리(ELBRNN107) △풍년보감 고려홍삼정 투데이굿타임 홍삼스틱 벌크포장 10포 벌크 △블랙모어스 NEW B콤플렉스 플러스 면역 60정x3병 180일분 등이다.

이 밖에 마스크, 핸드워시 등 필수 위생용품도 초특가에 선보인다. △ KF94 새부리형 화이트 다온마스크 성인용 100매(한정 수량 300개) △마미스코코 버블 핸드워시 300㎖ 1+1+1 등이다.

