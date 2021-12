경기도 로컬푸드 매장 잔류농약 '안전'…부적합률 0.5%

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 로컬푸드 직매장 잔류농약 부적합률은 0.5% 수준으로 나타났다.

경기도보건환경연구원은 올해 도내 로컬푸드 직매장 63곳에서 수거한 농산물 546건을 대상으로 잔류농약 검사를 실시한 결과 부적합률이 0.5%로 집계됐다고 14일 밝혔다.

로컬푸드는 지역에서 소규모로 생산해 장거리 수송과 다단계 유통을 거치지 않고 지역 내에서 판매되는 농수산물이다.

도내에는 2012년 김포 로컬푸드 직매장을 시작으로 현재 63곳이 운영되고 있다.

도 보건환경연구원은 로컬푸드 직매장이 활성화된 2017년부터 매년 직매장 잔류농약 검사를 실시하고 있다. 연도별 부적합률은 ▲2017년 2.0%(7건) ▲2018년 2.3%(10건) ▲2019년 0.7%(3건) ▲2020년 1.1%(5건) ▲2021년 0.5%(3건) 등이다.

연구원은 매년 부적합률이 뚜렷하게 감소할 뿐만 아니라 같은 기간 백화점, 온라인 매장 등을 포함한 전체 검사 실적(2020년 1.2%, 2021년 1.3%)과 비교해도 낮다고 설명했다.

오조교 도 보건환경연구원장은 "이번 검사 결과 로컬푸드 유통 농산물의 품질 안전성이 상당히 개선됐다는 점을 확인할 수 있었다"며 "로컬푸드의 양적 성장에 맞춰 도민이 안심하고 먹을 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr