경기도, 15일 온라인 '도시정책포럼' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 15일 코로나19로 인한 도시환경 변화를 점검하고, 향후 도시계획 개선방안을 모색하는 '제52회 도시정책포럼'을 온라인으로 개최한다.

이번 포럼은 ▲포스트 코로나 도시정책 및 개선방안 모색 ▲지속가능한 도시계획을 위한 도시생태계 변화 예측 ▲미래교통수단 등장에 따른 도시공간구조 변화 전망 ▲입체적 도시관리를 위한 지구단위계획 제도개선 과제 ▲생태환경 측면에서의 경기도 도시정책 방향 제시 ▲대규모 물류시설 입지 운영방침 운영사례(안성시) 등 6개 주제별로 발표가 이뤄진다.

이날 행사에는 경기도와 도내 31개 시군의 도시계획 담당 공무원들이 참석한다.

발표자로는 김현수 단국대 교수(대한국토도시계획학회 회장), 조영아 한국환경산업기술원 선임연구원, 이종덕 한국교통연구원 책임전문원, 최정윤 국토연구원 부연구위원, 김한수 경기연구원 연구위원, 김학건 안성시 시설계획팀장 등이 나선다.

포럼은 코로나19 사회적 거리두기에 따라 소셜방송 라이브경기를 통해 온라인으로 열린다.

윤성진 도 도시정책관은 "이번 도시정책포럼을 통해 포스트 코로나 시대 미래도시 변화에 탄력적으로 대응할 수 있기를 바란다"면서 "앞으로도 도시정책개발을 통한 도민들 삶의 질 향상을 위해 함께 노력하겠다"고 전했다.

