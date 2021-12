Sh수협은행 '부지점장 간담회'…"핵심예금 증대·자생력 강화해야"

[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행은 지속성장 기반 확충을 위한 현장 소통경영의 일환으로 ‘2021 수협은행 부지점장 간담회’를 개최했다고 13일 밝혔다.

지난 10일 서울 송파구 수협은행 본점 독도홀에서 개최한 간담회에는 김진균 은행장을 비롯한 수석부행장, 수도권 및 지방영업점 부지점장 등 임직원이 참석했다. 이 자리에서는 ‘2021년 핵심예금 마케팅 우수사례’ 및 ‘우수 부지점장 영업 성공사례’ 발표와 ‘2022년 지속성장 기반 확충을 위한 경영목표 및 과제’ 등이 공유됐다.

김진균 은행장은 강평을 통해 “급변하는 금융환경 속에서 수협은행이 지속 성장하기 위해서는 핵심예금 증대와 자생력 강화가 무엇보다 중요하다”라면서 “부지점장들이 미래 금융환경의 리더로서의 자질을 갖추는 데 부단히 노력해 달라”고 당부했다.

