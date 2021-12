전남도교육청, 전국 최초 ‘중3 학생 학업역량 평가’ 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 코로나19로 초래된 학습결손을 회복하고 더 나은 교육으로 도약하기 위해 전국 최초로 중3 학생 대상 전남형 학업역량 평가를 시행한다.

장석웅 교육감은 13일 오후 청사 중회의실에서 비대면 정책브리핑을 열고 이 같은 내용의 전남형 학업역량평가 시행계획을 발표했다.

전남형 학업역량 평가는 오는 20일 전체 중학교의 18%에 해당하는 44개 교를 표집으로 조사해 이뤄지고. 나머지 82%인 205개 중학교는 20일부터 22일까지 자율적으로 평가에 참여할 수 있다.

이 역량 평가는 지역별·학교별로 비교되지 않도록 철저히 비공개할 방침이며, 다만 각 수준에서 기대되는 교육과정 달성도를 확인하는 기회로만 삼는다는 게 도교육청의 복안이다.

평가 결과는 학생에게는 자기 주도적 학습계획의 피드백 자료로, 학교에서는 교육과정 및 교수·학습 개선을 위한 기초자료로 활용하고, 교육청 단위에서는 학습결손 해소를 위한 교육정책 수립과 현장 지원 자료로 쓰일 예정이다.

전남도교육청은 평가 이후 학생 맞춤형 피드백을 위해 학교급 전환기 자기 주도적 학습 가이드를 보급하고, 스스로 자기 주도 학습력을 키울 수 있도록 학업성취 별 학습 방법을 제공할 계획이다.

도교육청이 평가 대상을 중3 학생으로 정한 것은 입학 연도인 지난 2019년에는 자유학기제 시행으로 학업성취 특성 파악의 기회가 부족했고, 2학년인 2020년 이후에는 코로나19로 정상적인 학교생활이 어려웠다는 판단 때문이다.

장석웅 교육감은 “이번 학업역량평가는 단순한 줄세우기식 지식중심평가가 아니다”며 “2015개정교육과정 적용에 따라 영역, 역량, 맥락으로 구성된 교과별 평가 틀을 마련해 이를 종합적으로 진단하는 평가다”고 설명했다.

이어 “우리 전남의 중3 학생들이 자기 주도적으로 학습계획을 세워 부족한 학습력을 보충할 수 있도록 학부모·교사·교원단체 등과 협의해 전남형 학업역량평가를 준비했다”고 덧붙였다.

그러면서 “이번 학업역량평가 이후에도 교육회복 프로그램이 중단 없이 이어지도록 교과보충과정과 진로프로그램, 멘토링을 계속 운영할 것”이라며 “내년 2월 새학년 집중운영기간을 운영해 교육과정을 더 꼼꼼하게 준비하겠다”고 강조했다.

