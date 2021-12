터키 리라화 가치 사상 최저치 경신…중앙은행 개입

[아시아경제 김유리 기자] 터키 리라화의 가치가 또다시 사상 최저치를 경신하면서 터키 중앙은행이 시장 개입에 나섰다.

13일(현지시간) AP통신에 따르면 터키 리라화의 가치는 이날 장중 사상 최저치인 1달러당 14.75리라까지 급락했다. 올초 1달러당 7리라 초중반에 거래되던 것을 고려하면 가치가 절반 가까이 하락한 셈이다.

터키 중앙은행은 성명을 내고 "환율상의 불건전한 가격 형성 때문에 매매에 개입했다"고 밝혔다. 중앙은행 개입 이후 리라 가치는 1달러당 14.13리라까지 올랐으나 이는 전 거래일 종가와 비교하면 여전히 1.8% 하락한 수치다.

리라화 가치 하락은 중앙은행의 기준금리 인하가 직접적인 원인이 됐다. 일반적으로 중앙은행이 기준금리를 인하하면 외화 대비 자국 통화의 가치가 하락하고, 시중 통화량이 증가해 물가가 오른다. 터키 중앙은행은 지난 9월 이후 석 달 연속 기준금리를 인하해 금리를 19%에서 15%로 낮췄다.

오는 16일 예정된 통화정책위원회에서 중앙은행이 또다시 기준금리를 낮출 것으로 전망되면서 리라 가치는 한동안 하락세를 벗어나기 어려울 것으로 전망됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr