창원박물관 건립 ‘탄력’…행안부 타당성 조사 “적절하다”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원박물관 건립사업에 대한 타당성 조사가 긍정적으로 마무리 돼 창원특례시 대표 문화 랜드마크 조성 사업으로 탄력을 받게 됐다.

창원시는 창원박물관 건립사업에 대한 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터의 타당성 조사가 완료됐다고 13일 밝혔다.

연구원이 시에 통보한 결과를 보면 경제성 관련 설문조사에서 평균 지불의향금액(WTP)이 9335원으로 조사됐다. WTP는 사업시행을 위해 추가로 지불할 의향이 있는 세금의 가격을 의미한다.

창원박물관 건립에 자문역할을 수행한 경남연구원 공공투자개발관리센터는 9000원이 넘는 WTP는 창원박물관 건립에 대한 시민들의 높은 관심을 보여주는 지표라고 설명했다. 공립박물관 WTP는 500원에서 1000원선이라고 덧붙였다.

이밖에 정책적 타당성과 운영수지 부분에서도 충분한 전시 콘텐츠 확보 및 수익시설 운영계획 수립으로 사업 수행이 적절하다는 평가를 받았다고 시는 설명했다.

시는 이번 타당성 조사를 기반으로 행정안전부에 지방재정 투자심사를 의뢰할 예정이다. 내년 3월 무렵 투자심사를 통과하면 2023년 착공해 2025년 박물관 준공을 추진할 계획이다. 시는 투자심사가 한 번에 통과돼 사업이 지연되지 않도록 최선을 다한다는 방침이다.

시는 총 사업비 714억원(국비 40% 포함)을 들여 성산구 중앙동 159-1번지 일원에 지하 1층, 지상 3층 규모(연면적 1만4748㎡)의 종합박물관을 건립하는 방안을 구상하고 있다.

허성무 창원시장은 “타당성 조사 결과 당초 예상했던 목표 수치 이상을 달성해 사업추진의 당위성을 확보하게 됐다”며 “지방재정 투자심사도 한 번에 통과되도록 준비해 전체적인 사업 일정이 늦어지지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

