창원시 내년 예산 3조4274억 확정…2조7000억 삭감

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시의회는 13일 제109회 정례회 제2차 본회의를 열고 2022년도 예산안을 비롯한 조례안과 건의안을 의결했다.

시의회는 창원시가 제출한 내년도 본예산안을 편성 근거 부족과 불요불급 등의 사유로 2억7000만원을 삭감한 총 3조4274억원으로 최종 확정했다. 이어

마산해양신도시 건설사업에 대한 행정사무조사 발의, 창원시 장애인 자립생활 지원에 관한 조례안 등 안건 58건을 처리했다.

본회의에서는 노창섭 의원(정의당, 상남·사파)의 '마산해양신도시 5차 공모과정·사업계획서 공개, 공론화 후 최종 사업자 선정 촉구', 전홍표 의원(민주당, 현동·가포·월영·문화·반월중앙동)의 '서항친수공간을 해맑은 마산만과 함께 창원의 랜드마크로 만들자!', 진상락 의원(국민의힘, 내서)의 '도심 속 대표 생태하천 광려천 전담부서 설치 촉구' 등 총 7명의 의원이 5분 발언을 했다.

이어서 '어린이보호구역 시간별 주정차 허용구간 지정 법제화 촉구 건의안', '지역특화형 문화시설 '국립' 전환 건의안', '진해구 고용위기지역 재연장 대정부 건의안'을 상정해 만장일치로 채택했다.

이후 정례회 일정은 오는 16일 제3차 본회의에서 시정에 대한 질문과 20일 제4차 본회의에서 2021년도 제3회 추가경정예산안, 조례안 및 기타 안건 처리 등을 끝으로 26일간의 정례회 일정을 모두 마치게 된다.

