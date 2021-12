광주시, 21일까지 '도시농업 홍보 전시회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 오는 21일까지 시청 시민홀에서 도시농업에 대한 시민과 공무원 등의 이해도를 높이고 참여자 확대를 위해 ‘도시농업 홍보 전시회’를 개최한다고 13일 밝혔다.

시는 최근 도시농업이 취미, 여가에서 벗어나 환경문제 해결, 도시재생과 관련해 중요성이 커짐에 따라 공동체 의식 함양, 기후위기 대응 등에 무게를 두고 도시농업 정책을 추진하고 있다.

특히 도시농업 특화마을, 복지시설 텃밭, 아파트 공동체 텃밭 조성 사업과 농산물 직거래, 농촌 일손 돕기 등 도농교류 행사를 의무화해 도시농업이 도농상생에 기여할 수 있도록 했으며, 공폐가 텃밭, 옥상텃밭, 자투리 텃밭 등 다양한 유형의 공간을 조성했다.

홍보 전시회는 ▲도시농업 알아보기 ▲해외도시농업 사례 ▲타시·도 도시농업 ▲우리시 도시농업 현황(도시농업공원, 공영도시농업농장, 도심 속 텃밭, 공공기관 텃밭, 수직형 스마트팜 등) ▲도시농업 정말 해야 하나요? 등을 사진과 표 등으로 구성해 도시농업의 중요성과 필요성을 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

이와 함께 인증사진 사회관계망서비스(SNS) 올리기, 빈 컵이나 화분에 상토 담아가기 등 이벤트를 열어 관람객들의 참여를 유도했다.

김현중 시 생명농업과장은 “도시농업은 코로나19 이후 일상회복과 2045 탄소중립도시 실현, 미세먼지 저감과 도심 열섬화 현상 완화 등을 위한 가장 기본적인 실천방안이다”며 “앞으로도 시민 체감형 도시농업 정책을 추진할 계획이니 이번 전시회에도 많은 관람 부탁드린다”고 말했다.

