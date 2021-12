부산교육청, 메이커교육의 허브 ‘남부창의마루’ 문열어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 메이커교육의 허브 역할을 담당할 ‘남부창의마루’가 문을 열고 시범운영에 들어간다.

부산시교육청은 오는 15일 4차 산업혁명 시대에 필요한 미래인재 양성을 위해 설립한 ‘남부창의마루’를 개관한다.

개관식은 김석준 교육감과 김광명 부산시의회 교육위원회부위원장, 박재범 남구청장 등이 참석해 오는 15일 오후 2시에 열린다.

‘남부창의마루’는 부산 남구 옛 연포초등학교를 리모델링해 만들었다.

2018년부터 예산 115억원을 들여 옛 연포초등학교 부지 9092㎡에 지상 4층 3개 동 연면적 4394.7㎡ 규모로 조성했다.

본관동 1층에는 창작을 넘어 나눔과 공유를 위한 문화공간으로 갤러리, 라운지, 레고 플레이그라운드, 대형3D프린터실이 있다.

2층에는 첨단 기술을 바탕으로 미래 진로를 탐색할 수 있는 AR·VR실, 코딩실, 3D프린터실, 레이저프린터실을 갖췄다.

3층에는 일생 생활과 과학기술이 융합된 메이킹 공간으로 도예실, 조리실, 공예실, 동아리실, 창업공간이 4층에는 디자인 디지털 융합을 기반으로 한 창의 예술 체험 공간으로 디자인실, 편집디자인실, 촬영실, 1인 방송실을 조성했다.

야외에는 목재를 이용해 메이킹 활동을 하는 목공실과 버려지는 자원을 재활용해 업사이클링 활동을 하는 리페어카페를 만들었다.

남부창의마루는 ‘재미와 나눔 그리고 성장’을 비전으로 부산형 메이커프로그램을 운영한다.

평일에는 학생을 대상으로 방과 후 프로그램을 주말에는 시민을 대상으로 메이커프로그램을 운영한다.

세부 프로그램은 드론 스포츠, VR아트체험, 증강현실 진로 체험, 레이저 커터의 이해, 3D모데링 이해, 레고 플레이원, 앱 인버터, 캐릭터 디자인 접시 메이킹, 가죽 파우치 메이킹, 스툴메이킹, 요리로 배우는 세계 여러 나라, 스마트화분 메치킹, 비건 베이커리 등이다.

김석준 교육감은 “남부창의마루가 아이의 상상력과 창의성을 키워주는 희망의 공간이자 지역주민의 문화체험 장으로 활용되기를 바란다”고 말했다.

