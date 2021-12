전북도, 배출업소 환경관리 ‘전국 1위’

배출업소 환경관리 실태평가 최우수 지자체…대통령 표창 수상

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 환경부가 전국 지자체를 대상으로 실시한 ‘2021년 지자체 배출업소 환경관리실태평가’에서 전국 최우수 지자체로 선정되며 대통령 기관표창을 수상했다고 13일 밝혔다.

이는 전국 17개 시·도, 228개 시군구, 6개 경제자유구역청을 대상으로 환경부에서 실시한 2021년 지자체 배출업소 환경실태평가(2020년 실적) 결과다.

평가 결과 광역 최우수 지자체로는 전북도가 뽑혔고, 군산시·장수군·순창군·부안군이 포함된 기초 25곳이 우수 지자체로 선정됐다.

이번 평가는 ▲배출업소 환경관리 ▲위임업무 관리·감독 ▲배출업소 협업관리 등 3개 분야, 8개 지표를 중심으로 평가됐으며, 전북도는 전반적으로 타 지자체에 비해 우수한 것으로 평가됐다.

특히, 전북도는 점검률을 비롯한 위반율, 오염도 검사율 및 홍보실적 부문을 높이 평가받았다.

전북도는 모범적인 환경 행정으로 환경오염물질 배출사업장 관리를 선도해가고 있음을 입증해보였다고 평가했다.

한편, 전북도는 민관 합동점검반 운영으로 지도점검의 투명성을 확보하고, 민간환경전문가의 기술지원 병행을 통해 배출업소가 자율적인 환경보호를 유도하고자 노력하고 있으며, 2018년과 2020년에도 우수지자체로 선정되어 국무총리상을 수상한 바 있다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr