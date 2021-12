제주해경청, 국민참여 청렴콘텐츠 공모전 ‘장려상’ 수상

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 오상권)은 국민권익위원회 청렴연수원이 개최한 ‘2021년 국민참여 청렴콘텐츠 공모전’에서 제주해경청 홍보계가 영상분야 장려상을 수상했다고 13일 밝혔다.

이번 공모전에서 장려상을 수상한 제주해경청 홍보계 작품‘청렴도’는 홍보계장이 쇼호스트로 출연해 매진임박인 청렴도를 판매하는 홈쇼핑 형식으로 보는 이들이 유쾌하고 쉽게 공감할 수 있도록 제작했다.

국민권익위원회 청렴연수원이 청렴 문화 확산을 위해 개최한 이번 공모전은 지난 6월부터 10월까지 약 4개월간 진행했다.

‘21세기 금도끼, 은도끼 청렴주인공을 찾습니다.’를 주제로 수필, 시, 웹툰·포스터·일러스트, 영상, 노래 등 5개 분야에 역대 가장 많은 2570편의 작품을 접수했으며, 분야별 10개씩 총 50개의 작품을 선정했다.

제주청 관계자는 “평범한 정보나열보다는 짧은 시간에 홈쇼핑 형식을 빌려 청렴의 중요성을 강렬하게 전달하려 했다”며 “권위적인 모습을 버리고 인간적이고 유쾌한 해양경찰공무원의 모습으로 친근하게 소통하고자 했다”고 말했다.

한편 제주해경청은 직원들의 청렴도를 향상시키고 청렴 의지를 다지기 위해 ▲청렴문화 확산 슬로건 공모, 연계 물품(현수막, 머그컵) 제작 ▲제주청 및 소속서 청렴동아리 개최 및 청렴 스티커를 제작해 홍보하고 있다.

또 ▲해양경찰 가족 및 지휘관이 함께하는 청렴 UCC 제작, 유튜브 게재 ▲청렴푯말 현장부서 릴레이 푯말 게시 ▲도토리 타임,지휘부와 도시락을 나무며 토크 ‘이야기’ 하는 시간 ▲상하화목3.3, 화·목 오후 3:30 제주청장과 직원들과 다과 시간 추진 등을 진행하고 있다.

